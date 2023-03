Impacts du passage du cyclone Freddy sur l’insécurité alimentaire malgache

Déjà victime d’une insécurité alimentaire aiguë, le Sud-est de Madagascar vient de voir sa situation s’aggraver par les vents et les pluies diluviennes que charriait le cyclone Freddy en début de semaine dernière.

S’ils étaient 880.000 personnes à être déjà en état d’insécurité alimentaire à la fin de l’année 2022 dans cette zone, Freddy a fait basculer des dizaines de milliers d’autres habitants dans cette situation.

«Le cyclone a beaucoup impacté les cultures, surtout les rizières. La majorité des ménages ont encore perdu tous les efforts qu’ils avaient fournis après le passage des cyclones Batsirai et Emnati l’année dernière», explique Denis Bariyanga, le coordinateur des opérations de la fédération internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge à Madagascar.

Avant le cyclone Freddy, les populations étaient déjà dans une période de soudure et attendaient leurs récoltes qui sont désormais «inondées et endommagées par le vent » et les pluies, affectant de nouveau, les cas de malnutrition qui constituaient déjà un sérieux problème et les choses risquent de s’aggraver encore avec le retour du cyclone Freddy, «Donc ce qui avait pu résister va encore être affecté», a-t-il fait observer.

Afin de permettre aux ménages les plus vulnérables de subvenir à leurs besoins de base, des distributions d’argent sont en cours. Mais le gouvernement et les humanitaires malgaches appellent toujours aux dons pour venir en aide aux populations touchées par l’insécurité alimentaire. Avant le cyclone Freddy, le Sud-est de Madagascar avait été déjà balayé par la tempête Cheneso en janvier 2023.