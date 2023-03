Cameroun : Le virus Marburg absent, le choléra résiste

Le Cameroun a fait savoir lundi qu’aucun cas de maladie à virus Marburg n’est confirmé sur son territoire, après des mesures de précautions prises suite à des décès suspects chez le pays voisin, la Guinée équatoriale.

Dans son rapport présenté ce 13 mars 2023, le Centre de coordination des opérations d’urgences de santé publique (CCOUSP) au Cameroun affirme n’avoir rien décelé chez les 285 personnes testées durant la période allant du 27 février au 5 mars 2023, lors des activités de screening des passagers aux cinq points d’entrée frontaliers de la Guinée équatoriale.

A l’opposé, l’épidémie de choléra, apparue au Cameroun fin octobre 2021, reste active dans les régions du Centre et du Littoral. Dans ces deux régions, 91 nouveaux cas dont trois décès ont été notifiés entre le 4 janvier et le 7 février 2023, portant ainsi le total à 15.220 cas contaminés dont 306 morts, a fait savoir lundi le CCOUSP.

L’autorité sanitaire indique que les hommes sont plus touchés que les femmes et la tranche d’âge la plus affectée par le choléra demeure celle de 21 à 30 ans. Des efforts sont en cours pour intensifier la prise en charge des malades et étendre la vaccination.