Sopra Banking Software ouvre un nouveau bureau à Abidjan

Sopra Banking Software, un partenaire de premier plan pour plus de 1.500 institutions financières dans le monde, a annoncé ce jeudi 16 mars, l’inauguration de son nouveau bureau à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

L’entreprise spécialisée dans l’offre de solutions en matière de technologies et de logiciels dans le monde bancaire ambitionne de doubler le nombre de ses employés locaux d’ici 2025, en renforçant sa présence sur le continent africain.

L’ouverture de ce nouveau bureau à Abidjan confirme ainsi la stratégie de croissance de l’entreprise au Sud du Sahara, après l’ouverture officielle de son Bureau, le 10 mars dernier à Douala, la capitale économique du Cameroun.

«Nous sommes ravis de renforcer notre présence en Afrique avec l’ouverture de notre nouveau bureau à Abidjan» s’est félicité Eric Pasquier, Chairman de Sopra Banking Software.

«Dans le cadre de notre engagement en faveur de la croissance et du développement, nous sommes déterminés à promouvoir l’inclusion financière en Afrique», a-t-il précisé, soulignant que «grâce à nos solutions et services innovants, nous visons à aider les institutions financières à atteindre les communautés sous-desservies et à leur donner accès aux services financiers dont elles ont besoin pour prospérer».

Le nouveau bureau à Abidjan confirme de ce fait la stratégie de croissance de Sopra Banking Software qui emploie désormais plus de 1.000 personnes dans 5 pays d’Afrique, et qui fournira ainsi à ses clients, les solutions nécessaires pour relever les défis liés à leur transformation numérique et à leur performance opérationnelle.

Sopra Banking Software qui compte des clients dans plus de 80 pays à travers le monde, est une filiale du groupe Sopra Steria, leader européen du conseil, des services numériques et du développement de logiciels et qui généré un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros en 2022.