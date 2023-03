L’Etat togolais s’engage à conserver la compétitivité et le leadership du Port autonome de Lomé

Le Gouvernement togolais a livré ce mercredi 15 mars, durant le 6ème Conseil des ministres de l’année en cours, une photographie des grandes mutations qu’a connues le seul port en eau profonde du pays.

Le trafic global au Port Autonome de Lomé (PAL) a connu une «croissance de 34,6% sur la période 2018-2022, passant de 22 millions de tonnes à près de 30 millions de tonnes», selon un communiqué officiel du Conseil des ministres. Une croissance d’activités qui fait du PAL le «4è en termes de trafic conteneurs en Afrique», selon des précisions des officiels togolais.

«Saluant les résultats encourageants obtenus, le Conseil des ministres a attiré l’attention sur la nécessité de poursuivre l’amélioration des services offerts aux clients (du Port) afin de conserver la compétitivité et le leadership du Togo en tant que hub logistique, conformément aux ambitions de la Feuille de route gouvernementale 2020-2025, détaille l’Etat du Togo.

Avec une profondeur de 16,60 mètres, le PAL est le seul port naturel en eau profonde de la côte ouest-africaine pouvant accueillir des navires à fort tirant d’eau.

Durant ces cinq dernières années, le PAL fait face à une rude concurrence du Port de Cotonou, de Tema (Ghana) et des Ports du Nigeria. Plusieurs clients du PAL décrient de plus en plus le coût de ses tarifs d’exploitation élevés par rapport à ses concurrents de la sous-région.

Le Port de Lomé dessert en grande partie les Etats ouest-africains de l’hinterland, grâce à ses services de port d’éclatement en Afrique occidentale.