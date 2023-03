Cyclone Freddy: Plus d’un demi-million de personnes sans foyers au Malawi

Le cyclone meurtrier Freddy a laissé lors de son passage au Malawi, plus d’un demi-million de personnes sans foyer, selon des estimations onusiennes rendues publiques ce 21 mars.

«Près de 508.250 personnes ont été déplacées et au moins 499 tuées» au Malawi, a souligné l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans un communiqué, précisant que le cyclone a eu «un effet dévastateur sur (…) près de la moitié du pays» qui compte environ 20 millions d’habitants.

Au moins 1.300 personnes ont été blessées et plus de 400 autres sont encore portées disparues. Des opérations de recherches et de sauvetage continuent et plus de 500 centres d’hébergement d’urgence ont été ouverts.

«Les personnes touchées ont un besoin urgent d’aide humanitaire, les besoins les plus immédiats étant les abris, la nourriture, l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène, la santé et la protection», selon l’OIM, alors que la Malawi lutte depuis plus d’un an contre la pire épidémie de choléra que le pays ait connue, et qui a déjà fait plus de 1.700 morts.

Le Président du Malawi Lazarus Chakwera a réitéré son appel à l’aide récemment, affirmant que «les besoins sont énormes». Une réunion ministérielle d’urgence a autorisé le déblocage de 1,6 milliard de kwacha (1,5 million de dollars) pour aider les populations affectées. «Mais je peux déjà vous dire que cet argent ne suffira pas», a souligné M. Chakwera.

Le cyclone Freddy avait d’abord frappé fin février à Madagascar et au Mozambique avant de retourner dans l’océan Indien. A son retour, il a frappé le plus durement le Malawi, pays enclavé.