Sécurité: La Côte d’Ivoire va se doter de quatre nouveaux postes-frontières financés par l’Italie

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de la Côte d’Ivoire, Vagondo Diomandé, a lancé ce 22 mars à Abidjan le projet CIVIT (Renforcement des capacités opérationnelles du Gouvernement ivoirien en matière de gestion des migrations et des frontières), un projet piloté par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Matteo Piantedosi, ministre italien de l’Intérieur et de la Sécurité, a pris part au lancement de ce projet qui a déjà identifié les sites de Pehekan-Barrage, Dohouba, Gbeunta et Doubasso (respectivement dans les départements de Toulépleu, Zouan-Hounien, Danané et Tengrela) pour abriter ces frontières.

Renforcer les capacités opérationnelles de tous les acteurs ivoiriens de la gestion des frontières, améliorer la réponse face à la criminalité transnationale organisée, à la traite des êtres humains et au trafic illicite des migrants sont les finalités majeures poursuivies par ce projet.

D’après le chef de mission par intérim de l’OIM en Côte d’Ivoire, Laetizia Tirone, ce projet a démarré en novembre 2022 et s’achèvera en fin d’année 2025.

L’OIM s’attend fin 2025 à assurer un contrôle plus efficace des mouvements transfrontaliers en Côte d’Ivoire, en renforçant les capacités des autorités responsables de la gestion des frontières, projette Mme Tirone.