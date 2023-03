Le Congo-Brazzaville abritera bientôt un Centre africain d’intelligence artificielle 

Une Centre africain en intelligence artificielle devrait voir le jour prochainement en République du Congo, d’après un projet de loi approuvé cette semaine en Conseil des ministres.

«L’ambition est de permettre aux chercheurs congolais et africains de mener et de diffuser des travaux de recherche de pointe en intelligence artificielle, pour la transformation socio-économique du continent», a indiqué Thierry Lézin Moungalla, porte-parole du gouvernement à Brazzaville.

Ce projet sera mis en œuvre par le gouvernement congolais, en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

Outre son utilité pour les chercheurs africains, le futur Centre africain en intelligence artificielle est censé aussi apporter un plus sur le plan académique, en offrant plus de possibilités à la formation et à la recherche des étudiants, «dans le cadre d’un contenu élaboré de Master-Doctorat, en partenariat avec les universités locales et régionales», a aussi assuré Moungalla.