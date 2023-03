Afrique australe : L’OMS-Afrique s’inquiète des risques sanitaires aggravés par le cyclone Freddy

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique a prévenu jeudi dans un communiqué, que les ravages causés par le cyclone tropical Freddy exposent la population à des risques sanitaires majeurs dans les pays d’Afrique australe les plus touchés, où les efforts d’intervention d’urgence sont intensifiés afin de venir en aide aux communautés sinistrées.

Selon l’OMS-Afrique, plus de 300 structures sanitaires ont été détruites ou inondées à Madagascar, au Malawi et au Mozambique après les ravages causés par le cyclone Freddy, privant ainsi les communautés d’un accès approprié aux services de santé.

Il soutient que les ravages causés par le cyclone accentuent les risques pour la santé publique, notamment une augmentation de la propagation du choléra, du paludisme, des maladies à prévention vaccinale, de la Covid-19 et de la malnutrition, estimant que la prise en charge des traumatismes et de la santé mentale est également essentielle.

«Avec un double passage en moins d’un mois, l’impact du cyclone Freddy est immense et profondément ressenti. Alors que nous nous efforçons de comprendre toute l’étendue de la catastrophe, notre priorité est de veiller à ce que les communautés et les familles touchées reçoivent une assistance sanitaire pour répondre à leurs besoins immédiats et limiter les risques de propagation des maladies d’origine hydrique et d’autres infections», a déclaré Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS-Afrique.

Dans les trois pays concernés, les destructions massives, les inondations et les pluies torrentielles ont touché plus de 1,4 million de personnes et poussé les structures sanitaires à fonctionner au maximum de leur capacité.

Alors qu’une assistance humanitaire renforcée et concertée s’avère essentielle pour aider les populations touchées à faire face à la crise et à se remettre de la catastrophe, l’OMS a indiqué avoir, entre autres, fourni 7,9 millions de dollars américains et déployé plus de 60 experts dans les pays touchés afin de soutenir les ripostes d’urgence.

D’autres organisations partenaires apportent également leur appui aux autorités nationales pour intensifier la riposte à la catastrophe induite par le cyclone.