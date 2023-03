Le Roi Mohammed VI souhaite que la souveraineté industrielle nationale soit placée au cœur des priorités

Pour booster la souveraineté industrielle du Maroc qui doit être placée au cœur des priorités et de réduire sa dépendance des importations, le Roi Mohammed VI a souligné la nécessité de «rendre la production locale plus concurrentielle», de conforter davantage «notre résilience et notre compétitivité» et de «consolider l’ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs».

Dans un message adressé aux participants à la 1ère édition de la «Journée Nationale de l’Industrie» qui a entamé ses travaux, ce mercredi 29 mars à Casablanca, le Souverain a également insisté sur la nécessité de “se préparer pleinement à inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la notion de souveraineté”.

Pour réussir ce challenge, le Maroc a besoin «d’une industrie intégrant de nouvelles activités et de nouveaux savoir-faire et offrant plus d’opportunités d’emploi», a ajouté le Souverain dans son message dont lecture a été donnée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, précisant que «l’industrie doit faire de sa capacité à créer des emplois pérennes pour les jeunes, son premier enjeu».

Le Roi du Maroc estime que «l’ambition industrielle ne peut être, en effet, portée que par un capital humain aux capacités et aux compétences renforcées».

Le Souverain a souligné au passage, l’importance pour le tissu industriel national de «généraliser l’adaptation du capital humain aux besoins spécifiques des projets industriels et de renforcer les compétences managériales en offrant aux jeunes une formation de qualité au diapason des nouveaux besoins et des nouvelles mutations et ouverte sur les nouvelles technologies, dans le cadre d’un partenariat public-privé plus renforcé».

Pour attendre cet objectif, le Roi Mohammed VI suggère la mise en place et l’élargissement des dispositifs d’accompagnement en faveur du renforcement de l’infrastructure technologique et de la Recherche et Développement au sein des entreprises marocaines et la création d’un écosystème industrie-université-centres de recherche, pour soutenir l’innovation et en faire un moteur de croissance de l’industrie marocaine.

Le Souverain a de même insisté sur une «transition accélérée» de l’industrie nationale vers «une production sobre en carbone par l’accès à l’électricité produite à partir de sources renouvelables à des prix compétitifs et l’amélioration de son efficacité énergétique».

Aussi, a-t-il ajouté, l’industrie marocaine est appelée à contribuer à la préservation des ressources hydriques par la rationalisation de l’utilisation de l’eau et la réutilisation des eaux usées et par le recours aux technologies et aux solutions nouvelles, assurant que le Royaume peut ainsi devenir une référence en termes de modes de production décarbonée, responsable et durable et attirer davantage d’investisseurs étrangers en quête d’opportunités dans les secteurs de l’économie verte.

Par ailleurs, le Roi Mohammed VI a appelé le secteur privé à tirer parti de la dynamique enclenchée par la nouvelle Charte de l’Investissement, et à profiter des multiples incitations accordées par les régions aux investissements privés, afin d’y créer, de pôles économiques capables de créer de l’emploi et de réaliser le plein potentiel productif des territoires.

Le secteur privé est également invité à orienter ses efforts vers l’investissement productif, y compris dans les filières de pointe et d’avenir, porté par des marques marocaines et à viser l’émergence d’une nouvelle génération d’entreprises à travers tout le territoire national» et servir ainsi «les intérêts de la Nation et des citoyens”, a conclu le Souverain marocain.