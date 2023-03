Afrique-Aviation : Le Rwanda intègre l’ASECNA, début janvier 2024

L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et l’Etat rwandais s’engagent à coopérer à partir du 1er janvier 2024, selon un communiqué officiel rendu public ce 30 mars à Kigali.

«Le président du Comité des ministres de l’ASECNA, Oumarou Malam Alma, et Ernest Nsabimana, ministre des Infrastructures du Rwanda, ont signé ce 30 mars, à Kigali, l’acte officiel qui consacre l’entrée du Rwanda au sein de l’Agence», précise le communiqué de l’ASECNA.

«Le Rwanda est convaincu que son nouveau statut d’Etat membre de l’ASECNA contribuera à la réalisation de l’ambition de libéralisation, de collaboration et de partenariat des pays africains en matière de transport aérien en Afrique», a défendu Ernest Nsabimana.

La prochaine étape de cette adhésion «va consister, pour l’Etat rwandais, à la ratification de la convention de l’Agence de navigation aérienne par son Parlement», détaillent les autorités rwandaises.

Kigali espère ainsi apporter une plus-value considérable à la ZLECAF à travers cette adhésion. Portée sur les fonts baptismaux à Saint-Louis (Sénégal) le 12 décembre 1959, l’ASECNA se présente aujourd’hui comme un «modèle achevé de gestion coopérative des espaces aériens», selon ses premiers responsables.