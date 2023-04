Le FMI accord au Bénin un nouveau financement de 68 millions de dollars

Le Fonds monétaire international (FMI) va accorder au Bénin un nouveau prêt de 68 millions de dollars, portant les décaissements cumulés à environ 360 millions de dollars, a annoncé ce mercredi 5 avril, l’institution financière.

Les deux parties sont parvenues à un accord au niveau des services sur les politiques qui sous-tendent la deuxième revue du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et de la Facilité Elargie de Crédit (FEC).

Une équipe du FMI a, en effet, séjourné à Cotonou du 22 mars au 5 avril 2023, pour évaluer les développements économiques récents et les progrès du Benin au niveau de ses engagements dans le cadre du programme appuyé par le Fonds.

Selon la déclaration faite à l’issue de la mission, par le chef de l’équipe, Constant Lonkeng, «l’économie béninoise se solidifie. La réponse bien équilibrée des autorités aux chocs externes, soutenue par un financement anticipé au titre du MEDC/FEC, a renforcé la confiance des investisseurs».

Les estimations faites par la mission de l’institution financière suggèrent une expansion de l’activité économique accrue de 6,3 % en 2022, sous l’impulsion du secteur de la construction et d’une bonne récolte agricole.

Les perspectives demeurent favorables à la croissance économique au Bénin, grâce notamment à l’expansion de la zone économique spéciale et la modernisation du port de Cotonou, mais la fragmentation géoéconomique au niveau mondial présente un risque important, et la guerre prolongée en Ukraine et la situation sécuritaire régionale difficile pèsent sur les comptes extérieurs et la sécurité alimentaire du pays, soutient Lonkeng.