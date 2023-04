Le patron de l’ONU en visite en Somalie

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres est arrivé, ce mardi 11 avril, à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, pour une brève visite qui n’a pas fait l’objet de communiqué auparavant. Il a été accueilli à l’aéroport, l par le chef de la diplomatie somalienne, Abshir Omar Huruse.

Cette visite intervient dans un contexte où la Somalie, pays d’Afrique de l’Est, lutte particulièrement contre deux fléaux en l’occurrence la sècheresse et le terrorisme.

En février dernier, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a estimé que 8,25 millions de personnes, environ la moitié de la population somalienne, éprouvait un besoin urgent d’aides humanitaires et de protections vitales, en raison de la forte sécheresse et des conflits que connait ce pays.

Concernant le terrorisme, Mogadiscio a lancé de vastes opérations militaires depuis l’arrivée au pouvoir, l’année passée, de Hassan Sheikh Mohamoud ?. Ces opérations donnent vraisemblablement des résultats satisfaisants, avec non seulement la neutralisation des milliers des membres du groupe terroriste Al-Shabaab, mais aussi la libération de certaines localités qui étaient sous son contrôle.

Le pays vient d’annoncer, pour bientôt, la deuxième phase des opérations visant les provinces de Hirshabelle et de Galguduud. Dans ces vastes opérations anti-terroristes, l’armée fédérale somalienne est soutenue par des troupes de l’Union africaine et des drones turcs et américains.

Mohamoud plaide pour la levée, par l’ONU, de l’embargo qui pèse sur les importations d’armes par Mogadiscio. Cette mesure avait été prise pour empêcher les rebelles du groupe Al-Shebab d’importer des équipements militaires.