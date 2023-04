L’Afrique mise sur le Maroc pour sa seconde Coupe du Monde de football

La Confédération africaine de football (CAF) exprime son total soutien à la candidature du Maroc pour co-organiser avec l’Espagne et le Portugal, la Coupe du monde de football de la FIFA 2030.

Après l’Afrique du Sud en 2010, l’Afrique rêve d’organiser une nouvelle phase finale de la plus grande compétition de football au monde, et pourra compter sur le Maroc pour y parvenir.

«La décision unanime prise par le Comité exécutif de la CAF de soutenir la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2030 signifie que la candidature du Maroc est désormais la candidature du continent africain», affirme la CAF dans son dernier communiqué.

Après avoir perdu la course pour l’organisation de la Coupe du monde 2026, le Maroc s’est positionné pour l’année 2030, dans une candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal.

De l’avis de plusieurs analystes, ce trio a de sérieuses chances de l’emporter, et l’Afrique a de quoi y croire. Pour sa part, le président de la CAF, Patrice Motsepe, est enthousiaste et déterminé à «(…) faire en sorte que l’Afrique accueille à nouveau la Coupe du monde de la FIFA». «Et nous nous engageons à travailler avec toutes les associations nationales et Confédérations de football pour que cela se produise», a-t-il promis.