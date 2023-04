«World’s Wealthiest Cities 2023» Index: Dar Es Salaam recule et passe de la 10ème à la 12e place en Afrique

Dar es Salaam (en Tanzanie) a été classée au 85è rang de la ville la plus riche du monde et 12è en Afrique. Il s’agit d’un recul par rapport aux 15.200 millionnaires recensés dans un rapport 2022 publié ce 20 avril 2023. Le rapport «World’s Wealthiest Cities 2023» qui présente des données exclusives sur 97 villes, place la capitale commerciale de la Tanzanie parmi les villes du monde où le nombre de millionnaires en dollars croît néanmoins le plus rapidement.

Elaboré par le cabinet de conseil «New World Wealth et Henley Partners», ce rapport, qui suit les tendances de la migration des fortunes privées dans le monde entier, indique que Dar es Salaam compte 1.400 personnes très fortunées disposant d’un patrimoine net d’au moins 1 million de dollars, 4 centi-millionnaires (personnes disposant d’un patrimoine net de plus de 100 millions de dollars) et une personne milliardaire en dollars. En Afrique, Dar es Salaam est sortie du top 10 et est classée 12e derrière d’autres villes telles que Luanda, Accra, Pretoria, Cape Town, Casablanca (Maroc), Nairobi (Kenya), Le Caire (Égypte), Johannesburg, Durban, Cape Winelands et Garden Route (Afrique du Sud).

L’Afrique du Sud et l’Égypte comptent le plus grand nombre de villes africaines dans ce classement, avec en tête Johannesburg qui compte 14.600 millionnaires en dollars. La deuxième place est occupée par la capitale égyptienne, Le Caire, qui compte 7.800 millionnaires en dollars.

Le Cap, deuxième ville d’Afrique du Sud, se classe troisième sur le continent avec 7.200 millionnaires, suivi de Lagos, la cité la plus peuplée du Nigéria, qui compte 5.400 millionnaires pour la période considérée.

Le nombre de millionnaires en dollars en Afrique a été affecté par la récession mondiale, la pénurie de devises étrangères et l’inflation galopante dans la plupart des économies de la région.