Le gouvernement burkinabè lance le «Mois du patrimoine burkinabè»

Le ministre d’Etat, ministre burkinabè de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié a procédé officiellement ce jeudi 20 avril, au musée national à Ouagadougou, au lancement au nom du Premier ministre, du «Mois du patrimoine burkinabè», organisé dans le cadre de la promotion du tourisme interne.

Pendant la cérémonie, le ministre Bazié a rappelé que «le Conseil des ministres, en sa séance du 13 avril 2023, a consacré désormais la période allant du 18 avril au 18 mai de chaque année, pour célébrer le patrimoine burkinabè». Pendant ces jours, les citoyens à travers tout le territoire national, sont invités à se déplacer massivement dans les lieux de mémoire (musées, sites et monuments historiques…).

«Le lancement de ce mois a pour ambition essentielle de mobiliser les citoyens et les pouvoirs publics ainsi que les leaders d’opinion autour des curiosités et des lieux de mémoire de notre histoire à l’effet de combler le déficit occasionné par la chute du tourisme externe», a-t-il expliqué.

Il a ainsi appelé à une mobilisation générale nécessaire pour la défense de l’héritage culturel. «Je lance donc un appel à tous les détenteurs et dépositaires de nos cultures matérielles et immatérielles à une mobilisation générale pour la défense de notre héritage culturel, en cette occasion historique», a-t-il indiqué.

Bassolma Bazié et d’autres membres du gouvernement présents à la cérémonie, ont eu par la suite à visiter trois sites du musée national, notamment le «musée et cohésion sociale», «le langage des masques» et «les habitats du Faso».