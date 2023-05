Couronnement de Charles III: Le Président Ali Bongo Ondimba parmi les invités africains annoncés

Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba est attendu ce samedi 06 mai à l’Abbey de Westminster à Londres, pour prendre part à la cérémonie solennelle de couronnement du Roi Charles III d’Angeleterre, a annoncé la présidence de la République gabonaise dans un communiqué.

»Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l’Etat, prendra part le samedi 06 mai 2023 à l’Abbey de Westminster, à l’instar des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Commonwealth et d’autres personnalités de marque invitées, à la cérémonie solennelle de couronnement de Sa Majesté le Roi Charles III », indique la note de la Présidence.

Selon la même source, «la participation du chef de l’Etat à cet important évènement témoigne de l’excellence des relations politiques et diplomatiques qu’entretiennent la République Gabonaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’amitié réciproque que se vouent les deux dirigeants, ainsi que de leur parfaite convergence de vues sur les questions climatiques, de développement durable et de préservation des forêts, entre autres sujets».

En marge de la cérémonie de couronnement, il est prévu un entretien à huis-clos entre les Chefs d’Etat et de Gouvernement invités à cette cérémonie, au cours de laquelle toutes les personnalités présentes prononceront une allocution sur la question de la Jeunesse.

La cérémonie de couronnement sera dirigée, comme le veut la tradition anglaise depuis plus de neuf siècles, par l’Archevêque de Canterbury, chef spirituel de l’Eglise Anglicane.

Elle sera précédée le vendredi 5 mai, à Marlborough House, de la rencontre des leaders du Commonwealth, au cours de laquelle le Président Ali Bongo Ondimba exprimera son sentiment sur l’adhésion du Gabon au Commonwealth, adhésion rendue effective en 2022.

Les Premières dames, dont Sylvia Bongo Ondimba, qui accompagne le Chef de l’Etat gabonais, participeront également à un panel de discussions animé par Jeannette Kagame, Première dame du Rwanda, sur le thème: «Inspirer le changement : Ensemble pour l’élimination du cancer du col de l’utérus dans le Commonwealth».