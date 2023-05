Le Kenya obtient d’Afreximbank un prêt de 3 MM$ pour la réalisation de son programme «Vision 2030»

Nairobi a signé un accord avec la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), pour un programme national de 3 milliards de dollars (MM$), visant à soutenir l’économie du Kenya, dans le cadre de son programme national de développement «Vision 2030», a annoncé l’institution bancaire, ce mercredi 3 mai.

Les fonds engagés dans ce programme triennal, serviront à la mise en œuvre d’infrastructures et d’installations modernes et à la modernisation des infrastructures existantes.

Ils permettront également l’approfondissement et l’expansion du secteur bancaire kenyan en élargissant ses lignes de crédit afin d’encourager la croissance des PME grâce à un meilleur accès au financement et aux marchés nationaux et régionaux.

Le financement de ce programme sera mis en œuvre via plusieurs instruments, notamment des prêts, des facilités de garantie, des services commerciaux, des services bancaires d’investissement et des services de conseil.

«Le Programme Pays pour le Kenya est conçu pour aider à construire une base d’infrastructure solide, catalyser l’agriculture et la croissance industrielle, ainsi que créer une économie nationale bien diversifiée, intégrée et résiliente qui profite à tous les segments de la société et prépare les secteurs public et privé à mieux profiter des opportunités découlant de la Zone de libre-échange continentale africaine» (ZLECAf), a déclaré le président du Conseil d’administration d’Afreximbank, Benedict Oramah.