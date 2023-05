Des inondations dans l’Ouest et le Nord du Rwanda font au moins 127 décès

Des inondations et glissements de terrain occasionnés par de fortes pluies saisonnières au Rwanda, ont entraîné la mort d’au moins 127 personnes, détruit de nombreuses maisons et coupé des routes dans les région de l’Ouest et du Nord du pays, ont annoncé ce mercredi 3 mai les autorités de Kigali.

«A ce jour, 127 personnes sont mortes dans les provinces de l’Ouest, du Nord et du Sud après des pluies diluviennes dans la nuit de mardi à mercredi», indique une note de la Présidence rwandaise, précisant que

les districts les plus touchés sont ceux de Rubavu, Ngororero, Nyabihu (Ouest), Gakenke, Burera, Musanze (Nord) et Nyamagabe (Sud).

«Des opérations sont en cours pour permettre « l’évacuation et la relocalisation temporaire des résidents des zones touchées et à haut risque pendant que les pluies se poursuivent », ajoute la présidence rwandaise.

Les pluies ont en outre causé d’importants dégâts dont notamment des maisons détruites, des toits de tôle renversés, des routes coupées par des glissements de terrain, des champs agricoles inondés et des coulées de boue.

Les inondations et glissements de terrains en période de saison des pluies sont courants en Afrique de l’Est. Le Rwanda avait déjà enregistré entre janvier et avril 60 morts liées à des intempéries, mais selon les médias locaux, cet épisode est le plus meurtrier.

En mai 2020, au moins 65 personnes sont mortes au Rwanda, alors que l’Afrique de l’Est était frappée par de fortes pluies saisonnières ayant fait au moins 194 morts au Kenya.