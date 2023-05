Intégration régionale en Afrique de l’Est: William Ruto invite ses pairs à la suppression des frontières

Le Président kenyan, William Ruto a appelé les États membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) à la suppression des frontières, afin de renforcer l’intégration régionale.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 3 mai, le président Ruto a souligné qu’il est de la responsabilité des États de la région de supprimer les barrières frontalières qui sont devenues, a-t-il déploré, des barrages routiers et des obstacles à la circulation des personnes, des biens et des services.

Il estime par ailleurs que les frontières politiques sont «démodées et source de division», exhortant les dirigeants des pays de la région à travailler ensemble pour construire des ponts d’amitié.

Le Chef de l’État kenyan s’exprimait à l’occasion de la publication du rapport sur l’état de la migration dans l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique. Ce rapport fournit des suggestions politiques pour relever les défis liés à la mobilité de l’intégration régionale, les tendances de la migration, le commerce et la mobilité, la mobilité de la main-d’œuvre, la santé transfrontalière, le changement climatique, la mobilité humaine, la réintégration durable, le genre, la gestion intégrée des frontières, la numérisation et le Pacte mondial pour la migration.

Le rapport réalisé par l’EAC, l’IGAD et l’OIM couvre 12 pays de la région de l’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique: Burundi, Djibouti, République démocratique du Congo, Éthiopie, Érythrée, Kenya, Rwanda, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, République-Unie de Tanzanie et Ouganda.