Mohamed Bazoum présidera en marge du couronnement de Charles III, une «Table ronde sur l’Investissement au Niger» à Londres

Le Président nigérien, Mohamed Bazoum est attendu à Londres, la capitale de la Grande-Bretagne, où il doit assister aux côtés des autres invités de marque, à la cérémonie du couronnement du Roi Charles III prévue le samedi 6 mai.

«Le Chef de l’Etat, invité spécial de la Monarchie britannique, fera partie des 2000 dirigeants étrangers, têtes couronnées et personnalités politiques triés sur le volet qui assisteront à cet évènement de portée mondiale», se félicite la Présidence du Niger.

La cérémonie du 06 mai va consacrer le Roi Charles III, huit mois après avoir accédé au trône, suite à la mort de la Reine Elizabeth II le 8 septembre 2022.

Le dirigeant nigérien mettra à profit son séjour à Londres, pour intensifier la diversification des investissements étrangers dans son pays où une croissance de plus de 10% est attendue en 2023, selon des prévisions nationales.

Ainsi, en marge de la cérémonie de couronnement du Roi Charles III, Mohamed Bazoum va présider ce vendredi 5 mai 2023 à Londres, «une Table ronde sur le Commerce et l’Investissement au Niger» au cours de laquelle il présentera aux hommes d’affaires établis au Royaume-Uni, les dernières évolutions autour du climat des affaires en terre nigérienne (montages d’investissements publics-privés) et les opportunités d’investissement en matière pétrolière, minière et énergétique qu’offre cet Etat sahélien.

Pays francophone non membre du Commonwealth qui rassemble 56 Etats, le Niger est la plus vaste République d’Afrique de l’ouest.