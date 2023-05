Côte d’Ivoire: Accord pour un projet de formation de 500 millions de FCFA destinés aux jeunes

Le Ministère ivoirien de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage (Metfpa) et le groupe Kaydan ont signé ce 4 mai à Abidjan, un accord de partenariat portant sur un programme de formation qualifiante par apprentissage dédié aux jeunes d’un coût de 500 millions FCFA.

Alain Kouadio, président du groupe Kaydan a expliqué que ce projet «mû par la volonté commune de soutenir les efforts du Gouvernement ivoirien sur les questions de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes» vise à «financer la formation et le recrutement chaque année de deux cent (200) jeunes Ivoiriens dont l’âge varie entre 18 et 25 ans, et s’étendra sur trois ans pour couvrir la demande dans les BTP et les Télécommunications».

Les objectifs opérationnels du Groupe Kaydan sont la construction de «25.000 logements, 50.000 m² de bureaux, 100 km de voiries et 3000 km de fibre optique». Il aura besoin pour ce faire de «2.500 ouvriers dont 600 issus de formation de «l’école des talents», a détaillé Stéphane Affro, directeur général de Kaydan Real Estate.

«L’École de la deuxième chance» est un programme développé par l’Etat ivoirien, à travers le Metfpa, pour résorber un stock de personnes sans emploi ou mal insérées.

«Ce programme de formation de masse donne prioritairement aux bénéficiaires l’opportunité d’acquérir des compétences professionnelles et, si nécessaire, d’être accompagnés dans un projet d’insertion», précise le Gouvernement ivoirien.