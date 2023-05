La Tanzanie devient désormais une destination de prédilection pour les investisseurs locaux et étrangers (Officiel)

L’environnement des investissements en Tanzanie s’est amélioré et porte déjà ses fruits, grâce aux efforts mis en place par le pays qui a enregistre entre juillet 2022 et mars 2023, des projets d’investissement d’un montant global de 4.387,17 millions de dollars, a révélé ce jeudi 4 mai, la ministre tanzanienne de l’Investissement, de l’Industrie et du Commerce, Ashatu Kijaji.

S’exprimant devant la Chambre des députés, la ministre tanzanienne a indiqué que ces projets devraient créer quelque 39.245 emplois. S’agissant des prévisions budgétaires de son ministère pour l’exercice financier 2023/2024, Mme Kijaji a précisé que sur les 240 projets d’investissement enregistrés, 89 étaient des investissements locaux, 94 des investissements étrangers et 57 des investissements à capitaux mixtes.

Le nombre des projets d’investissement enregistrés pendant cette période a augmenté de 34 unités, en comparaison avec la même période en 2021/2022, a souligné la ministre, assurant que le Gouvernement continuera d’améliorer l’environnement des affaires pour attirer davantage d’investisseurs, nationaux comme étrangers.

La Tanzanie est l’une des destinations les plus préférées pour les investissements étrangers en Afrique et compte parmi les 10 plus grands bénéficiaires d’IDE en Afrique.

Selon le Rapport de la CNUCED sur l’investissement dans le monde 2021, les flux d’IDE vers la Tanzanie ont atteint un milliard de dollars en 2020, en hausse de 991 millions de dollars, par rapport à 2019.

Les principaux investisseurs étrangers du pays sont la Chine, l’Inde, le Kenya, le Royaume-Uni, Maurice, Oman, les Émirats arabes unis, le Canada, les États-Unis, les Pays-Bas, l’Afrique du Sud et l’Allemagne.