Dynamique de réchauffement des relations entre Nairobi et Tel Aviv

Le Président kényan, William Ruto, est arrivé ce mardi 9 mai 2023 en Israël pour une visite de deux jours, sur invitation du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, informe un communiqué de la Présidence kényane.

Lors de son séjour, le dirigeant africain doit s’entretenir avec Benyamin Netanyahu. Plusieurs sujets sont à l’ordre du jour, notamment l’agriculture. Le Kenya, qui fait face à une importante sécheresse, est particulièrement intéressé par les méthodes d’irrigation et de production en régions arides qu’a développées Israël.

La coopération des deux pays en matière de défense sera également évoquée. Israël forme déjà les forces de sécurité kényanes sur plusieurs aspects: la lutte contre le terrorisme ou la cyber-sécurité.

La crise au Soudan va certainement aussi s’inviter dans les échanges, note Hassan Khannenje, directeur de l’Institut international d’études stratégiques au Kenya, qui pense que Ruto pourrait notamment mettre l’accent sur les liens qu’entretient Israël avec la région. Israël devait signer un accord de paix avec Khartoum dès la mise en place au Soudan d’un gouvernement civil de transition. Mais la situation aujourd’hui complexifie cette tentative de ‘’normalisation’’ de leurs relations.

Le président kényan doit entre-autres rencontrer des chefs d’entreprises en Israël pour promouvoir les investissements vers son pays. Les relations entre Nairobi et Tel Aviv remontent loin. Israël a ouvert son ambassade au Kenya dès l’indépendance en 1963. Nairobi a un ambassadeur à Tel Aviv depuis 1994. Et ce n’est pas la première rencontre de haut-niveau entre les deux pays. Benyamin Netanyahu s’était déjà rendu au Kenya en 2017 pour rencontrer le Président de l’époque, Uhuru Kenyatta. Avant de se rendre en Israël, William Ruto s’est rendu au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.