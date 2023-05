L’autonomisation des femmes et des jeunes via la ZLECA, priorité du Conseil des affaires d’Afrique de l’Est  

Le Conseil des affaires d’Afrique de l’Est (EABC) a appelé ce lundi 8 mai 2023 à l’autonomisation des femmes et des jeunes dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Dans une note, le directeur exécutif de l’EABC, John Bosco Kalisa, a indiqué que l’accord de la ZLECA avait pour objectif d’assurer la pleine inclusion des femmes et des jeunes, qui sont des éléments-clés des Petites et moyennes entreprises (PME).

Kalisa a tenu ces propos lors du Sommet de la société civile est-africaine qui s’est tenu dans la ville d’Arusha, dans le nord de la Tanzanie. Il a notamment incité les femmes et les jeunes entrepreneurs à se servir des outils numériques à leur disposition pour prendre part au commerce régional et continental. En outre, il a appelé au renforcement des capacités, au partage d’informations et à l’élimination de la TVA dans les outils et plateformes numériques, afin que les femmes et les jeunes puissent plus facilement participer au commerce transfrontalier.

La ministre tanzanienne du Développement communautaire, du Genre, des Femmes et des Groupes spéciaux, Dorothy Gwajima, a pour l’occasion souligné que la ZLECA bénéficiait de nombreuses opportunités et que la Société civile devait y être sensibilisée à travers une stratégie bien développée qui atteindrait toutes les couches de la société, y compris les femmes et les jeunes dans les zones rurales.

Le Sommet de la société civile est-africaine a été également l’opportunité pour aborder différents domaines thématiques tels que le commerce et les investissements, la santé, le développement de l’agriculture, le changement climatique ainsi que le genre et la jeunesse.