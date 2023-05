Sénégal : Le président Sall nomme un DG à la tête de la nouvelle Agence nationale de l’état civil

Le chef d’Etat sénégalais, Macky Sall, a nommé un Directeur général de l’Agence nationale de l’état civil (ANEC) en la personne d’Aliou Ousmane Sall, ce mercredi lors du Conseil des ministres qu’il a présidé au palais de la Présidence à Dakar.

Au cours de la même réunion, le président, évoquant la question de la consolidation des efforts de modernisation de l’état civil, a rappelé le rôle important joué par l’état civil dans le renforcement de la citoyenneté et l’efficacité des politiques publiques. Il s’est également félicité des avancées notables réalisées par le gouvernement, avec le concours de ses partenaires, pour moderniser et améliorer la gestion de l’état civil au Sénégal.

L’ANEC a été mise en place après l’adoption, par le Conseil des ministres du 26 avril dernier, d’un projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de cette Agence.

Quatre mois plus tôt, Macky Sall avait annoncé la transformation de la Direction de l’Etat civil en une Agence autonome. Pour la présidence, ce changement constitue un pas essentiel vers la modernisation de l’état civil.

Au dernier Conseil, le chef de l’Etat a salué la création de l’ANEC et demandé au ministre des Collectivités territoriales de prendre toutes les mesures requises, en relation avec les communes, afin d’accélérer la mise en œuvre optimale de la Stratégie nationale de modernisation de l’état civil, en veillant à la digitalisation intégrale des procédures et documents, à la sensibilisation des populations, ainsi qu’à la formation permanente des élus et administrations concernés.

Aliou Ousmane SALL, géographe, était précédemment Directeur de l’Etat civil. A la suite de sa nomination, le personnel et l’ensemble des collaborateurs de la Direction de l’Etat civil lui ont présenté leurs félicitations.