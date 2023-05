Contre les cyberattaques en Angola, le Gouvernement favorable à une coopération internationale

La ministre angolaise des Finances, Vera Daves de Sousa, a défendu, ce mercredi 10 mai 2023, une coopération internationale en vue de doter le pays de stratégies en matière de de cybersécurité.

S’’exprimant lors du 1er Forum sur la cybersécurité, organisé par le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l’information et de la Communication sociale (MINTICS), l’officielle a souligné que le processus de coopération internationale est important car les cyberattaques impliquent des mouvements transnationaux.

Aux dires de Vera Daves de Sousa, le secteur financier travaille à ‘’une identification claire des risques et des vulnérabilités du pays, puis élaborera une stratégie qui prendra en charge ces faiblesses’’. Pour sa part, le ministre de l’Énergie et de l’Eau, João Baptista Borges, a affirmé que le secteur s’inquiète des attaques sur le système, ce qui pourrait affecter le fonctionnement normal et la reprise du système.

Il a fait savoir, par exemple, qu’une entreprise dédiée à la distribution, à la vente d’eau et d’électricité, si elle manque de données des clients, encourt naturellement le risque d’enregistrer des pertes importantes. Luanda entend mettre en place la stratégie nationale de cybersécurité afin de définir l’approche des politiques qui garantissent un cyberespace sûr et résilient.

L’Angola établira pour ce faire la vision de l’exécutif pour la période quinquennale 2022/2027, servant également à identifier et à établir des actions de cybersécurité. L’idée des autorités est de faire de l’Angola un pays sûr avec une société consciente de la cybersécurité.