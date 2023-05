Togo/Législatives et régionales 2023: Le parti PSR plaide pour le renouvellement d’alliances entre les opposants togolais

Le Pacte socialiste pour le renouveau (PSR) au Togo, a convié ce mardi 16 mai, par la voix de Me Abi Tchessa, ex-Garde des Sceaux dans le Gouvernement de 2005-2007 et membre du Bureau de cette formation, les principales composantes de l’Opposition togolaise à «servir leur pays, à être guidées par le bon sens, en évitant les querelles de chapelle et en rompant avec le passé pour réfléchir sur l’avenir du pays».

Aucun parti de l’Opposition, même en recevant l’onction populaire via les urnes, ne «pourra gouverner seul le pays. D’où l’importance de l’alliance incontournable entre les opposants en interne et en externe» à opérer, défend le PSR, l’une des rares formations de l’Opposition togolaise à avoir fait partie d’un Gouvernement sous le président Faure Gnassingbé, depuis l’accession de ce dernier au pouvoir le 3 mai 2005.

Concernant le recensement électoral en cours depuis le 29 avril dernier au Togo, le PSR a aussi fait une proposition disruptive ce 16 mai en suggérant la délivrance automatique de cartes d’électeur à tous les actuels détenteurs de passeports et de cartes d’identité nationales, pour rompre avec les longues files dans les Centres de recensement. D’interminables files composées de catégories confondues de demandeurs de la carte d’électeur ont perturbé le recensement dans la Zone 1.

Lors de son congrès le week-end écoulé, le PSR a reconduit Pr Komi Wolou à sa tête pour un nouveau mandat de 5 ans. Ce dernier avait succédé à Me Abi Tchessa en 2015. Le PSR a pris part à sa première élection présidentielle en 2020, au cours de laquelle il a été officiellement crédité de 1,20% des voix recueillies.

Aucune date n’est encore fixée pour la tenue des législatives et des régionales 2023 au Togo. La première phase du recensement dans la Zone 1 du Togo a connu une affluence monstre entraînant une série de dysfonctionnements qui n’ont pu être corrigés même après les deux jours de prorogation de l’opération par la CENI (Commission électorale).