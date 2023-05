Ouverture ce jeudi à Accra d’un ambitieux Forum panafricain qui recentre le potentiel agricole dans la ZLECAf

L’Institut UONGOZI et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) organisent ce jeudi et vendredi à Accra (Ghana), le 7ème Forum des dirigeants africains (FAD) sous le thème : «Promouvoir le commerce intra-africain pour débloquer le potentiel agricole en Afrique».

L’ouverture de cette rencontre panafricaine à laquelle le Président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, est l’invité d’honneur, a été à dessein calée sur le 25 mai, date commémorative de la naissance de l’OUA le 25 mai 1963, devenue en juillet 2002 l’Union Africaine (UA).

La tenue de cette importante rencontre centrée sur le devenir du commerce intra-africain est une initiative conjointe directe de Jakaya Kikwete, président d’honneur du FAD et 4ème Président de la République unie de Tanzanie et du Sud-Africain Wamkele Mene, Secrétaire général de la ZLECAf.

Après l’ouverture solennelle des travaux l’ors d’une plénière ce jeudi, trois sessions thématiques à huis-clos vont meubler le 7è Forum des dirigeants africains.

Les débats sont axés autour du «déblocage du potentiel agricole en Afrique, le marché comme moteur de la productivité agricole en Afrique et la mise en œuvre réussie de la ZLECAf».

Le Forum des dirigeants africains poursuit l’objectif cardinal de s’ériger en un «espace de partage d’expériences et d’idées pour faciliter un commerce agricole fructueux entre les pays africains».

Spécifiquement pour le compte de sa 7è édition, le FAD, se donne pour mission «d’identifier les priorités et la Feuille de route pour la mise en œuvre de la perspective commerciale agricole dans le cadre de la ZLECAf, afin de réaliser son objectif économique transformateur» du continent africain.

Le 7è FAD s’est par ailleurs donné les moyens de recruter ses participants parmi la fine fleur des gouvernants dans diverses régions du continent africain.

D’autres participants à ce 7è FAD proviennent des cinq Communautés économiques régionales (CER) d’Afrique, et sont des experts dans les secteurs public et privé, des universitaires et des acteurs de la Société civile.