La Cour d’appel de Londres inflige un revers retentissant au polisario et à ses relais au Royaume-Uni

La Cour d’appel de Londres a récusé ce jeudi, de manière irrévocable et définitive, la requête d’appel de l’ONG pro-séparatistes «WSC» contre une précédente décision de la Cour administrative, rejetant sa requête tendant à remettre en cause l’accord d’association liant le Maroc au Royaume-Uni.

A travers sa justice, le Royaume Uni se veut plus franc et plus transparent, que l’Union Européenne (UE), dans son partenariat avec le Maroc et sa position dans le litige opposant le Maroc à l’Algérie et son protégé le Polisario, autour du Sahara marocain.

En effet, les lobbies pro-algériens au sein de l’union européenne ne ménagent aucun effort pour forcer le tribunal européen à exclure les provinces du Sahara marocain de l’accord d’association liant l’UE au Maroc, pourtant l’Union européenne à l’instar du Royaume Uni, ne reconnait par la chimérique république sahraouie « RASD » créée de toutes pièces et soutenu par le régime algérien.

Si l’arrêt de la Cour d’appel londonienne vient conforter le Maroc dans ses droits légitimes et confirmer la légalité internationale des activités et du Royaume et de l’exploitation des ressources naturelles dans ses provinces du Sud, elle renie en même temps et totalement les prétentions du « polisario » au statut de « représentant unique et légitime » des populations sahraouies de la zone sud du Royaume.

Suite à ce verdict, le Maroc semble aussi satisfait du fait que le Tribunal de Londres ait reconnu que le « polisario » n’a absolument aucun avis à donner en ce qui concerne le développement économique des provinces du Sud et les relations commerciales entre le Maroc et le Royaume Uni qui ne concernent que ces deux parties.

Ce troisième revers qu’encaissent les adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume chérifien depuis décembre dernier, vient confirmer la validité de l’accord d’association liant les deux pays et qui bénéficie aux populations et au développement de toutes les régions du Royaume, compris ses provinces du Sud.

Pour rappel, les échanges commerciaux entre les deux pays n’ont eu de cesse de croître depuis la conclusion de l’accord, les flux bilatéraux ayant culminé à 2,9 milliards de livres sterling au 3e trimestre 2022, en hausse d’un milliard de livres sterling par rapport à la même période de l’année précédente.

L’Accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni, signé à Londres le 26 octobre 2019, est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Cet accord restitue, dans le contexte des relations bilatérales, l’ensemble des effets que les deux pays s’accordaient, mutuellement, dans le cadre de l’Accord d’association Maroc-UE. Il assure, ainsi, la continuité des échanges entre le Maroc et le Royaume-Uni après le 31 décembre 2020.

permettant aux deux Royaumes de s’installer durablement dans un partenariat structuré, doté d’instruments de coopération opérationnels et institutionnalisés, et porté par une ambition commune, l’Accord constitue une garantie aux entreprises marocaines et britanniques qui entreprennent des relations économiques et commerciales dans tous les secteurs de coopération.