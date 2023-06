Diplomatie: L’officier Salifou Mody, nouvel ambassadeur plénipotentiaire du Niger aux Emirats arabes unis

L’ex-Chef d’Etat-major des Armées du Niger de grade de Général de corps d’armée quatre étoiles, Salifou Mody, a été nommé ce jeudi 1er juin ambassadeur aux Emirats arabes unis (EAU), lors du Conseil des ministres.

Salifou Mody occupera désormais le poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays aux Emirats après avoie été aux commandes des Armées de la plus vaste République d’Afrique occidentale entre 2020 et avril 2023. Il a cédé son poste à son compagnon d’armes, le Général de division Abdou Sidikou Issa.

Le Niger joue depuis 2015 un rôle stratégique dans la lutte contre la progression du djihadisme en Afrique occidentale, en abritant des bases tactiques des Etats-Unis et des contingents militaires européens, en particulier ceux de la France et de l’Allemagne. Le Niger et les EAU entretiennent d’excellentes relations bilatérales au plan diplomatique et dans divers autres domaines.