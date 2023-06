Sahel : Le Faso a déjà injecté 5 milliards de Fcfa dans l’accompagnement de ses déplacés internes

Confronté depuis 2015 à l’hydre terroriste qui a occasionné des centaine de milliers de Personnes déplacées internes (PDI) parmi ses populations, le Burkina Faso met tout en œuvre pour leur venir en aide.

Ce 1er juin, le Gouvernement burkinabé a livré des chiffres autour de l’assistance qu’il apporte à ses plus de 2 millions de PDI via le département la ministre Nandy Somé-Diallo, en charge de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire.

Ce soutien apporté aux PDI prend plusieurs formes. Il consiste en la mise à disposition d’abris d’un coût évalué à 630 millions de FCFA, la distribution d’articles ménagers (environ 402 millions de FCFA) et une enveloppe de 4 milliards de FCFA réservée aux transferts monétaires au profit es familles déplacées.

«Quand on fait l’addition, cela nous amène à près de 5 milliards de FCFA que l’Etat a déjà déboursés pour l’accompagnement des personnes déplacées internes», a déclaré Nandy Somé-Diallo.

Par ailleurs, en dehors de ce soutien chiffré précité, l’Etat burkinabè a déjà distribué près de 21.494 tonnes de vivres par les voies aérienne et terrestre, aux populations forcées de quitter leurs lieux de résidence habituels.

Dans la même veine, le pouvoir central à Ouagadougou appuie les PDI à travers des Activités génératrices de revenus (AGR), des sessions de formation professionnelle, de l’entretien de cultures de contre-saison, ou encore la fourniture d’intrants agricoles. Une somme d’assistance consolidée par le soutien moral permanent que le Gouvernement accorde à ses populations déplacées.