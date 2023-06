Ouverture à Tanger de la 2ème Réunion de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique

La ville nord-marocaine de Tanger abrite ces 2 et 3 juin, les travaux de la 2ème Réunion de Haut Niveau (RHN) des Chefs d’Agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique « Plateforme de Marrakech » sous la coprésidence du Royaume du Maroc et du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme (ONUCT), s’est ouverte ce vendredi 2 juin à Tanger.

Participent à ces conclaves de deux jours, 38 délégations de haut niveau représentant les Services de sécurité africains et les organisations internationales, régionales et sous-régionales qui s’intéressent à la lutte contre le terrorisme.

La rencontre de Tanger se tient dans un contexte sécuritaire régional et international marqué par la croissance de la menace des groupes terroristes, s’inscrit dans la continuité de la première édition, tenue à Marrakech les 23 et 24 juin 2022.

Elle offre aux participants une grande opportunité pour débattre des différentes stratégies et approches de consolidation de la coopération régionale sur les questions de lutte contre le terrorisme, l’évaluation de la menace terroriste et le renforcement des capacités visant à favoriser la résilience à long terme des partenaires africains du Royaume.

Lancée en 2022, la « Plateforme de Marrakech » est une initiative lancée conjointement par le Maroc et l’ONUCT pour offrir aux Chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique un espace d’échange et d’évaluation des menaces terroristes, des stratégies, des défis et approches visant à renforcer la coopération régionale en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que les moyens de renforcer les capacités pour une résilience en la matière.