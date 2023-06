Une enveloppe de 370 milliards de Fcfa affectée aux projets de deux parcs industriels en Côte d’Ivoire

L’Etat de Côte d’Ivoire a procédé ce 06 juin à la signature de deux accords-cadres dont le premier vise à la réalisation du parc industriel de Bouaké (centre) et le deuxième porte sur un projet similaire à Yamoussoukro (centre).

En marge de l’Africa CEO Forum 2023, le ministre ivoirien du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a signé l’accord de réalisation du parc industriel de Bouaké entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la société China Road and Bridge Corporation (CRBC) sur un site de 1.000 hectares. Et un second entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la société PFO sur un site de 750 hectares accord pour la réalisation du parc industriel de Yamoussoukro.

D’un montant global de 370 milliards de francs CFA, ces accords signés pour l’aménagement et l’exploitation de la Zone industrielle de Yamoussoukro, permettront à la ville d’accueillir des entreprises industrielles non polluantes en matière de l’agro-industrie à l’effet de pouvoir créer de l’emploi dans la capitale politique de la Côte d’Ivoire.

Diarrassouba a indiqué que le deuxième protocole d’accord avec la CRBC pour l’aménagement et l’exploitation d’un parc industriel à Bouaké va donner l’opportunité de continuer à transformer la matière première de cette zone du pays et créer de l’emploi.

Les travaux de l’édition 2023 de l’Africa CEO Forum à Abidjan, ont eu lieu pendant deux jours sous le thème : «Réussir malgré les crises-De 300 à 3000: Comment accélérer l’émergence de la prochaine génération de Champions africains».