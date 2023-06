La Cour constitutionnelle du Bénin dotée de sept nouveaux juges depuis le 6 juin

Les juges de la 7ème mandature de la Cour Constitutionnelle du Bénin ont prêté serment ce 06 juin au Palais de la Marina à Cotonou, devant le Bureau de l’Assemblée Nationale et le Président de la République, Patrice A. Talon.

La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée conformément aux dispositions de l’article 115 de l’actuelle Constitution béninoise. Trois juges membres de cette Cour ont été désignés par le Président de la République et les quatre autres par le bureau de l’Assemblée nationale. A la même occasion, les nouveaux juges ont été félicité par le Chef de l’Etat.

Ces «7 Sages de la 7è mandature» de cette Cour se sont engagés mardi 6 juin, à «bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour».

Les sept nouveaux juges seront appelés à proclamer les résultats définitifs des prochaines importantes consultations électorales au Bénin. La 7è mandature de cette Cour est présidée par l’ex-ministre, Cossi Dorothé Sossa.