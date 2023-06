Dakar ferme provisoirement ses Consulats à l’étranger dans le sillage de la contestation politique au Sénégal

Le Gouvernement sénégalais a annoncé ce mardi 6 juin, avoir fermé provisoirement ses Consulats généraux à l’étranger à la suite d’attaques contre un certain nombre d’entre eux sur fond de crise politique au Sénégal.

«Cette mesure conservatoire fait suite à la série d’agressions récemment perpétrées contre les Missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l’étranger, notamment à Paris, Bordeaux (France), Milan (Italie) et New York», a indiqué le ministère sénégalais des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Les Consulats rouvriront «quand les conditions matérielles et sécuritaires le permettront», a-t-il promis.

Le Sénégal a connu de nouveaux troubles entre le 1er et le 3 juin, après la condamnation à deux ans de prison ferme de l’opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs. Cette condamnation le rend en l’état actuel inéligible pour la présidentielle de 2024. La condamnation a suscité des heurts qui ont fait au moins 16 morts (selon des chiffres officiels) et des dégâts matériels considérables et donné lieu à des manifestations devant les missions diplomatiques sénégalaises à l’étranger.

Lundi dernier, trois intellectuels sénégalais de renom, Mohamed Mbougar Sarr, Boubacar Boris Diop et Felwine Sarr, ont imputé les violences à «la dérive autoritaire» du Président Macky Sall et aux rumeurs qui lui prêtent l’intention de briguer un troisième mandat en 2024, malgré les objections constitutionnelles d’un grand nombre de personnes et de partis de l’opposition.