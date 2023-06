Le sommet de l’Etat ivoirien loue le sacre de Cheick Cissé aux Championnats du monde de Taekwondo

La breloque en or décrochée par la vedette ivoirienne des arts martiaux, Cheick Sallah Cissé (chez les +87kg) aux Championnats du monde de Taekwondo à Bakou en Azerbaïdjan, continue de recevoir des messages de félicitations, dont le dernier en date lui a été envoyé ce mardi 6 juin, par le couple présidentiel ivoirien Alassane et Dominique Ouattara qui ont salué ce sacre comme un honneur fait à toute la nation ivoirienne.

«C’est une grande fierté pour notre pays et pour tous les Ivoiriens ! Toutes mes félicitations à notre compatriote Cheick Sallah Cissé qui vient de remporter la première médaille d’Or masculine de l’histoire de la Côte d’Ivoire aux Championnats du monde de Taekwondo, à Bakou», a loué Alassane Ouattara.

«Toutes mes félicitations à notre Champion du monde Cheick Sallah Cissé qui a remporté avec brio la médaille d’Or aux Championnats de Taekwondo. Nous sommes tous très fiers de cet exploit qui rayonne sur toute la Côte d’Ivoire», a apprécié de son côté, la Première Dame ivoirienne, Dominique Ouattara.

Dans la même veine, le président du Parlement ivoirien et député d’Agboville, Adama Bictogo a aussi réagi à cet événement en déclarant à l’adresse de Cissé que «le drapeau ivoirien hissé encore plus haut par le sport ! Grandes félicitations à notre champion Cheick Sallah Cissé qui vient de remporter la première médaille d’Or masculine de l’histoire de la Côte d’Ivoire. Merci pour cet honneur fait aux Ivoiriens».

Premier athlète ivoirien médaillé d’Or olympique en 2016 au Brésil, Cheick Cissé se projette lui-même déjà sur les Jeux olympiques de Paris prévus en été 2024.

«Le plus important, c’est d’abord la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. Et ensuite se concentrer pour essayer encore de récidiver pour la médaille olympique pour l’Afrique et mon pays», a déclaré l’athlète ivoirien peu après avoir décroché son titre à Bakou.