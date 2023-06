«Ethiopian Airlines» poursuivie devant un tribunal d’Addis-Abeba pour « discriminations »

La compagnie nationale éthiopienne «Ethiopian Airlines» est assignée ce vendredi 9 juin, devant un tribunal civil d’Addis-Abeba, par une association de défense des droits humains, pour « discriminations », envers les voyageurs originaires de la région du Tigré révèlent des documents judiciaires parvenus ce mercredi aux médias locaux.

Après la signature en novembre 2022 d’un accord mettant fin à deux ans de guerre entre le Gouvernement fédéral et les autorités tigréennes, Ethiopian Airlines, qui a le monopole des vols commerciaux intérieurs en Éthiopie, a repris en décembre ses liaisons aériennes entre Addis-Abeba et le Tigré.

Selon l’association éthiopienne Human Rights First, auteure de l’assignation, la compagnie a interdit la vente de billets des vols décollant des deux aéroports opérationnels au Tigré – Mekele et Shire – aux Tigréens et Tigréennes âgés de 15 à 60 ans.

« Les seules exceptions concernent les mères voyageant avec leurs enfants et les personnes munies d’un certificat médical », explique un membre de l’association.

Dans une réponse écrite au tribunal, Ethiopian Airlines rejette les allégations de l’association qui affirme dans son assignation, que la compagnie aérienne applique aussi systématiquement la classe tarifaire maximale aux billets des vols du Tigré vers Addis-Abeba.

L’association estime qu’Ethiopian Airlines « a violé le droit constitutionnel de tout citoyen éthiopien à voyager à travers le pays » ainsi que « le principe d’égalité » en imposant « des prix discriminatoires ».

Human Rights First demande au tribunal d’ordonner à la compagnie « de cesser d’interdire aux 15-60 ans de voyager depuis le Tigré vers Addis-Abeba », de « lever les prix discriminatoires sur les trajets Mekele-Addis et Shire-Addis » et de « présenter des excuses » à ses clients tigréens.