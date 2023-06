Angola : La dépouille du basketteur anglo-américain, Reggie Moore sera transférée aux États-Unis

La dépouille du basketteur angolais né aux Etats-Unis, Reggie Moore décédé le 12 juin lundi dernier à Luanda, sera incinérée et transférée aux États-Unis d’Amérique, son pays d’origine, a annoncé ce jeudi 15 juin, la Télévision publique angolaise.

De nationalité angolaise, l’athlète a joué pour l’équipe nationale lors des Championnats africains, mondiaux et olympiques. Reggie Moore est décédé à l’âge de 42 ans. Malgré diverses folles rumeurs sur les causes de sa disparition, aucun détail officiel n’a été fourni par sa famille sur les causes du décès.

Né à Lemoore en Californie, Reggie Moore a fait ses débuts dans le basket angolais en 2009, représentant les couleurs du club Recreativo de Libolodo de Cuanza Sul pendant trois saisons, avant d’évoluer à Primeiro de Agosto (2012-2016) et Petro de Luanda (2016).

En Angola, il a également défendu les couleurs des formations de l’Atlético Sport Aviação – ASA et Interclube. Lors de sa dernière saison sportive (2017-2018), Reggie Moore a défendu l’étendard des Galitos de Portugal.