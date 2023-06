L’UE entend consolider ses liens avec Le Caire dans divers domaines de coopération

Josep Borrell (chef de la politique étrangère de l’UE -Union européenne-) a été reçu en audience ce 19 juin au Caire par le Président Abdel-Fattah al-Sissi autour des questions stratégiques pour les deux parties.

Sur la base de leur relation bilatérale de longue date, les deux parties ont réaffirmé durant cette audience leur volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale autour de diverses questions multilatérales, a rapporté la Présidence égyptienne. Les échanges ont porté essentiellement sur «le rôle crucial joué par l’Egypte dans le maintien de la sécurité et de la stabilité régionales», l’accueil de réfugiés soudanais par Le Caire depuis le 15 avril dernier. Et les voies et moyens à explorer pour ramener la quiétude au Soudan et y consolider durablement un cessez-le-feu, souligne en outre la Présidence égyptienne.

Josep Borrell et le Président Abdel-Fattah al-Sissi ont convenu d’approfondir leur coopération en matière «de lutte contre la migration illégale, contre le terrorisme, leur coordination sur le conflit soudanais» ainsi que sur d’autres questions d’intérêt commun comme la cause palestinienne. Les derniers développements du conflit russo-ukrainien ont par ailleurs meublé ces échanges diplomatiques, selon des sources de l’UE.

Ce déplacement de Josep Borrell en Egypte intervient après le naufrage meurtrier d’un navire dans les eaux internationales grecques, navire transportant des migrants illégaux partis des côtes égyptiennes.