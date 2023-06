Zambie: Un fils de l’ex-Président Edgar Lungu inculpé pour corruption 

Le fils de l’ancien Président de la Zambie, Edgar Lungu, a été arrêté par la police et inculpé en début de semaine pour des faits de corruption présumés.

Homme d’affaires âgé de 36 ans, Daliso Lungu et son épouse Matildah Milinga ont été inculpés pour «possession de biens soupçonnés d’être des produits du crime», d’après la police zambienne. Les deux personnes dirigent la société Saloid Traders Limited.

Les biens incriminés sont entre autres «21 véhicules à moteur» ainsi que des «actifs immobilisés d’une valeur de plus de 31 millions de kwacha zambien», tous enregistrés au nom de Daliso Lungu et son épouse. Le fils de l’ancien dirigeant zambien est également accusé de «blanchiment d’argent» pour plus de 23 millions de Kwacha (1,3 million de dollars). «Il déposait cet argent sur le compte de Saloid Traders Limited domicilié à la Zambia National Commercial Bank. Cela s’est produit entre le 17 septembre 2017 et le 24 janvier 2022 à Lusaka», indique la police.

Libérés sous caution de la Police, Daliso Lungu et son épouse doivent comparaître prochainement devant un Tribunal.