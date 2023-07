Football-CAN U23 : Le Roi Mohammed VI félicite les Lionceaux de l’Atlas pour leur premier sacré Champions d’Afrique

La sélection marocaine de football des moins de 23 ans a remporté avec brio, la Coupe d’Afrique des nations de sa catégorie (CAN U23), samedi soir au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, à l’issue d’une finale très disputée face à l’Egypte qui s’est terminée sur le score de 2 buts à 1 à l’issue des prolongations, accordant pour la première fois aux Lionceaux de l’Atlas le titre de champion d’Afrique U23 et leur qualification aux Jeux Olympiques Paris-2024.

A cette occasion historique, le Roi Mohammed VI a adressé aux membres de la sélection nationale de football, un message de félicitations, dans lequel le Souverain a exprimé sa joie et sa fierté de l’exploit continental des Lionceaux de l’Atlas lors de cette CAN disputée au Maroc. Le Souverain les a également félicité les Lionceaux de l’Atlas pour leurs grandes qualités techniques et leur fort esprit de patriotisme dont ils ont fait montre et qui leur ont valu l’admiration et l’estime du public passionné qui a suivi les différentes phases de cette manifestation footballistique continentale.

Dans ce message, le Souverain a également salué les efforts consentis par tous ceux ayant contribué à la réalisation de cet exploit africain, notamment les joueurs, les entraîneurs, le staff technique, médical et administratif, ainsi que le président et les dirigeants de la Fédération royale marocaine de football, soulignant que ce Sacré confirme, une nouvelle fois, la forte présence des sélections et clubs nationaux de football sur les pelouses continentales et internationales.

Après l’ouverture du score dès la 10e minute de la rencontre, par l’égyptien Mahmoud Saber Abdelmohsen Hassan, le onze marocain a égalisé à la 37e minute grâce à un but signé Yanis Begraoui (37e), avant de prendre le dessus suite à second but inscrit par Oussama Targhalline à la 108e minute du jeu.

Après un match nul (1 à 1) à l’issue des 90 minutes réglementaires, le Maroc a repris le dessus aux prolongations, grâce à un second but signé Oussama Targhalline, s’adjugeant ainsi le titre de Champion d’Afrique dans la catégorie des moins de 23 ans.

Les deux équipes marocaine et égyptienne avaient déjà validé lavant la finale, leurs tickets pour les prochains Jeux olympiques de Paris-2024, après leur victoire en demi-finales, face, respectivement, au Mali et à la Guinée.