Tchad : La croissance en 2022 impactée par les inondations et l’instabilité de l’environnement sécuritaire

Le Tchad a enregistré en 2022, une modeste croissance du PIB de 2,2%, en raison de l’impact des inondations et d’un environnement sécuritaire instable, a fait savoir lundi la Banque mondiale, dans un rapport publié à l’occasion de la troisième édition de la «Semaine du savoir».

Après une contraction de son PIB de 1,2 % en 2021 (équivalant à une contraction de 4,3 % par habitant), l’économie tchadienne devait rebondir en 2022, grâce notamment aux prix mondiaux élevés du pétrole, à l’augmentation de la production pétrolière et à la dépréciation du Franc CFA par rapport au dollar américain, commente la Banque.

Mais, a-t-elle regretté, la reprise a été freinée par les inondations et un environnement sécuritaire volatile ce qui s’est traduit par une croissance du PIB estimé à 2,2 % (taux de croissance par habitant de -0,9), et une croissance du PIB non pétrolier de 1,3 %, contre 0,4 % en 2021.

Organisée sous le signe «Aider le Tchad à être résilient face aux chocs climatiques», la semaine du savoir a pour objectif d’animer le débat public sur les développements économiques récents et les perspectives d’avenir en matière de politiques macroéconomiques et sociales en faveur de la croissance et de la réduction de la pauvreté.

«Le thème de cette semaine du savoir est en parfaite harmonie avec la note d’engagement pays, élaborée pour accompagner le Tchad pendant cette période charnière qu’il traverse. Les deux rapports coïncident avec les efforts conjoints menés par la Banque mondiale et le gouvernement tchadien sur les questions de lutte contre la pauvreté et du changement climatique ainsi que d’investissements pour une croissance inclusive», explique Rasit Pertev, Représentant résident de la Banque mondiale pour le Tchad.

Au cours de cet évènement, la Banque annonce qu’elle présentera deux nouveaux rapports, à savoir «L’édition 2023 de la Note sur la Situation Économique au Tchad» et le rapport intitulé «Promouvoir une prospérité partagée au Tchad», qui mettent en exergue le double défi climatique et sécuritaire auxquels le Tchad fait face.