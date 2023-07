Sénégal : Pastef annonce un meeting d’investiture de son leader Sonko

Le parti d’opposition au Sénégal « Pastef » a annoncé ce lundi 10 juillet dans un communiqué, qu’il va procéder, le samedi 15 juillet prochain, à l’investiture de son candidat, l’opposant Ousmane Sonko, à la présidentielle de 2024.

«Le peuple sénégalais investit son candidat! Le 15 juillet 2023, le candidat Ousmane Sonko, l’espoir de toute une nation, sera officiellement investi par des millions de Sénégalais d’ici et de la diaspora qui arboreront, à l’occasion et avec détermination, les bracelets de la libération», indique le document publié sur la page Facebook de la formation politique.

Et de poursuivre, «l’Afrique regarde et attend, le monde observe et entend, le cœur des Sénégalais vibrera et battra comme celui d’un seul homme pour ce moment historique».

Le parti assure de la présence effective de Sonko au meeting, alors que celui-ci est placé sous résidence surveillée, depuis sa condamnation début juin à deux ans de prison pour «corruption de la jeunesse».

Dans un entretien accordé ces derniers jours à France 24, depuis son domicile à Dakar, l’opposant a assuré être «totalement éligible», et croit pouvoir remporter le scrutin «dès le premier tour» surtout après l’annonce par le président sortant, Macky Sall de ne pas se présenter à la présidentielle de 2024 pour un troisième mandat.