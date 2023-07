Ouattara et Anna Bjerde se concertent sur la coopération multisectorielle entre la Côte d’Ivoire et la Banque Mondiale

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara et la Directrice Générale de la Banque Mondiale (BM), chargée des Opérations, Mme Anna Bjerde ont tenu ce mardi 11 juillet à Abidjan, une séance de travail qui s’est focalisée sur la coopération multisectorielle de la BM avec la Côte d’Ivoire.

Mme Anna Bjerde a qualifié de « très fructueuse » sa séance de travail avec le Président ivoirien, précisant que leurs entretiens ont porté sur le partenariat de la Banque avec la Côte d’Ivoire, les stratégies pour réduire la pauvreté, l’amélioration du capital humain et de l’éducation, l’efficacité du tissu économique ivoirien et la coopération avec les pays de la sous- région.

Les deux parties, a-t-elle ajouté, mettent l’accent essentiellement sur le développement du capital humain, l’éducation et de l’employabilité de la jeunesse et travaillent sur le processus de mise en adéquation de la formation des jeunes et leur adaptation aux besoins du marché du travail.

La délégation de la Banque Mondiale mènera durant son séjour à Abidjan, des consultations sur la «feuille de route de l’évolution» du Groupe de la Banque mondiale avec des parlementaires, le secteur privé et des représentants de la Société civile de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

La délégation rencontrera également les autorités de la Banque africaine de développement (BAD) pour témoigner de l’engagement continu de la Banque mondiale envers la coopération régionale.

Les émissaires de la Banque mondiale visitera certaines réalisations concrètes résultant des projets financés par la Banque mondiale en Côte d’Ivoire.