Des religieux manifestent contre l’homosexualité au Malawi

Des milliers de personnes ont manifesté ce 13 juillet au Malawi pour soutenir la loi anti-homosexualité du pays que des défenseurs LGBT veulent faire changer.

Les manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du Malawi, mais étaient plus intenses dans la capitale, Lilongwe, où plus de 5.000 personnes ont répondu à l’appel de l’Association musulmane du Malawi et de l’Eglise Catholique locale soutenues par d’autres groupes religieux.

Après avoir sillonné les rues de la capitale avec des pancartes hostiles aux pratiques LGBT, l’impressionnant cortège, a eu pour point de chute le siège du Parlement malawite où les organisateurs ont remis une pétition aux députés.

«L’homosexualité va à l’encontre de tout ce à quoi nous croyons en tant que peuple. (…) Nous ne sommes pas prêts à accepter ces phénomènes inconnus au Malawi», a déclaré Sheikh Dinala Chabulika de l’Association musulmane du Malawi, en lisant les termes de la pétition.

Pour sa part, le révérend William Tembo du Conseil des Eglises du Malawi a soutenu que le Malawi est «une nation axée sur la famille, une nation qui redoute Dieu, et c’est pourquoi l’église s’oppose aux relations entre personnes de même sexe».

Ces religieux ont appelé les autorités du pays à résister aux pressions visant à légaliser ces pratiques «étrangères aux mœurs» du Malawi, alors qu’un ressortissant néerlandais et une transgenre ont récemment saisi la Cour constitutionnelle du pays pour obtenir l’annulation des interdictions du mariage homosexuel et des relations homosexuelles, arguant notamment qu’il s’agit de «violations du droit à la vie privée et à la dignité».