L’ambassadeur de la Mauritanie au Niger, Sidati Ould Cheick Ould Ahmed Aicha a indiqué ce 17 juillet, qu’«il y aura une évolution positive pour le rapprochement des différents points de vue au niveau parlementaire dans la zone du G5 Sahel».

L’ambassadeur de la Mauritanie et le Secrétaire Exécutif du CIP G5 Sahel, Bahouba Tankoano Norbert ont été reçus ce 17 juillet en audience par le Président de l’Assemblée nationale du Niger, Seini Oumarou.

A sa sortie, le diplomate mauritanien a déclaré que dans les jours ou mois à venir, «il y aura une évolution positive pour le rapprochement des différents points de vue au niveau parlementaire dans la zone du G5 Sahel».

«Nous avons discuté sur des questions qui concernent le G5 Sahel que la Mauritanie préside en ce moment et du Comité Inter-Parlementaire (CIP) des pays du G5 Sahel. Le président de l’Assemblée nationale nous a donné des grandes orientations pour que la coopération parlementaire entre les différents pays du G5 Sahel soit renforcée», a détaillé Sidati Ould.

Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité, créé en 2014 par cinq pays de la bande sahélo-saharienne, à savoir : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Les autorités de la Transition au Mali, empêchées d’en assurer la présidence, ont décidé de se retirer du G5 Sahel et de sa Force conjointe (une alliance militaire régionale luttant contre les groupes jihadistes), invoquant une «perte d’autonomie et une instrumentalisation» au sein de l’organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger.