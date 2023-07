La Côte d’Ivoire met sur le marché, le Pass touristique à partir du 1er août

Lancé le 09 février 2023 en Côte d’Ivoire, le Pass touristique sera en vigueur sur le marché ivoirien dès le 1er août 2023, a annoncé le président du Comité de gestion du Fonds de Développement touristique, Marcel Kouadio N’Guettia dans un communiqué publié mercredi sur le site du gouvernement.

Marcel Kouadio intervenait, la veille à Abidjan-Plateau en présence de journalistes, à la conférence de presse hebdomadaire du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) dénommée «Tout Savoir Sur» retransmise en direct sur les pages officielles Facebook, Twitter et YouTube du gouvernement ivoirien, précise ce document officiel.

L’application mobile a été conçue par le ministère du Tourisme, à travers le Fonds de Développement touristique, en partenariat avec les entreprises Ivoire Cartes Systèmes, Visa et Ecobank, avec l’objectif de permettre la découverte de la richesse touristique de la Côte d’Ivoire à moindre coût.

téléchargeable sur Playstore et Applestore, ce Pass touristique comprend deux types de cartes, notamment le Pass premium qui coûte 6.000 FCFA pour un mois et 15.000 FCFA pour un trimestre, ainsi que le Pass ordinaire coûtant 2.000 FCFA pour un mois et 5.000 FCFA pour un trimestre, a expliqué Marcel Kouadio, précisant que le payement sera fait par mobile money, et à partir du 1er octobre prochain par carte visa.

Le président du Comité de gestion du Fonds de Développement touristique a invité tous les opérateurs du secteur touristique (hôtellerie, restaurants, etc.) à adhérer au Pass touristique afin de les aider à commercialiser leurs produits.

«Lorsqu’on est sur les Pass touristiques, on est visible partout dans le monde. Les retombées de ces Pass touristiques permettront de rénover tous les sites au niveau étatique», a-t-il souligné avant de conclure que des partenariats sont en vue avec les acteurs de différents secteurs (transports, agences de voyages…) et le Pass touristique sera affiché dans tous les secteurs concernés au profit des bénéficiaires.