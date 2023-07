Mondial féminin 2023/Groupe B: Le Nigeria s’est qualifié ce lundi pour les 8èmes de la finale  

Le Nigeria s’est qualifié ce lundi 31 juillet, pour les 8èmes de finale de la Coupe du monde de football dames 2023 dans le Groupe B, à la faveur de la troisième et dernière journée des rencontres du premier tour.

Les Super Falcons du Nigeria ont été contraintes au nul (0-0) par des Irlandaises virevoltantes. Malgré de multiples occasions franches de scorer dont elles se sont procurées, les Ouest-africaines n’ont pas su trouver le chemin des filets de leurs adversaires.

Les Super Falcons vont donc jouer les 8èmes de finale d’un Mondial pour la 3è fois de leur histoire, en neuf participations. Le Nigeria a fini 2è du Groupe B (avec 5 points) derrière l’Australie (6 points) et devant le Canada (4 points, champion olympique en titre). Les Super Falcons terminent ainsi le premier tour sans défaite.

Le 27 juillet dernier, le Nigeria avait consolidé ses chances de qualification pour le second tour en offrant à l’Afrique sa première victoire dans cette Coupe du monde sur un score de 3 buts à 2 contre l’Australie (co-organisatrice de la compétition), au Suncorp Stadium.

L’Afrique du Sud dans le groupe G et le Maroc dans le Groupe H sont les autres ambassadeurs de l’Afrique pouvant encore prétendre jouer le second tour. Ces deux nations devront remporter impérativement leurs troisièmes et derniers matchs de poule.

Ce 31 juillet, dans la poule C, la Zambie quoique déjà éliminée, a vaincu par 3-1 le Costa Rica pour sauver la face en s’offrant une victoire historique en phase finale de Coupe du monde. Un succès qui lui assure la 3è place dans son groupe, après deux déculottées durant ses deux premières sorties.

Le Nigeria, la Zambie, le Maroc et l’Afrique du Sud représentent l’Afrique dans ce premier Mondial Dames à 32 équipes.