Le groupe des BRICS appelé à relever le défi de l’expansion lors de son sommet du 22 août à Johannesburg

Le groupe des BRICS composé de cinq pays à savoir le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, est aujourd’hui confronté à un défi d’expansion, avec plus d’une vingtaine de demandes d’adhésion sur lesquelles les dirigeants du groupe doivent se prononcer lors de leur Sommet prévue du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Au total, ce sont 23 pays qui toquent actuellement aux portes du groupe des BRICS qui regroupe cinq des économies émergentes les plus importantes au monde et qui sont aujourd’hui talonnés par des puissances économiques qui ont de plus en plus de poids.

«Les dirigeants des pays des BRICS discuteront, lors du Sommet, de la question de l’expansion de l’organisation. (…) L’Afrique du Sud, en tant que président des BRICS, tiendra des pourparlers lors du Sommet sur le modèle d’élargissement, ses principes et ses normes», a indiqué la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, assurant que « nous nous dirigeons progressivement vers un consensus sur les questions de l’expansion du groupe, et nous espérons y parvenir lors du Sommet».

Les 23 pays qui demandent actuellement à rejoindre les BRICS sont: l’Égypte, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Maroc, l’Algérie, le Koweït, Bahreïn, la Palestine, l’Iran, le Nigeria, le Sénégal, l’Éthiopie, la Biélorussie, le Bangladesh, le Kazakhstan, la Bolivie, l’Argentine, le Venezuela, Cuba, le Honduras, le Vietnam, l’Indonésie et la Thaïlande.