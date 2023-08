La RDC évalue les résultats des deux années de l’état d’urgence en Ituri et au Nord-Kivu 

L’état d’urgence sécuritaire en vigueur depuis 2021 dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC) est soumis à évaluation depuis ce lundi 14 août, dans le cadre d’une table ronde initiée par le président congolais, Félix Tshisekedi.

Durant trois jours, gouvernants, autorités provinciales et militaires vont examiner et évaluer ce dispositif exceptionnel mis en place depuis le 06 mai 2021 et dont l’objectif premier était d’aider à endiguer les violences dans les zones ciblées.

«J’avais activé ce dispositif constitutionnel avec l’engagement et la détermination d’endiguer des menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens, dans le seul but de rétablir une paix qui soit durable», a déclaré le Président congolais à l’ouverture des travaux de la table ronde ce lundi 14 août.

«Conscient de ce que ce régime voulu exceptionnel par le constituant n’a pas vocation à s’éterniser, je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie mesure de la situation, car il en va de la survie de la nation toute entière», a souligné le président Tshisekedi.

es participants à cette rencontre devront juger si cet état d’urgence a atteint ses objectifs, et décider s’il faut le reconduire ou y mettre un terme. Le dispositif soufrait déjà de plusieurs critiques quant à son inefficacité, et la classe politique congolaise avait commencé à réclamer sa levée.